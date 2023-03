PARIKASTE IMPEERIUM: fotod, filmid, missivalimised…

Vendade Parikaste nimi oli enne sõda tuntud. Vähe oli olulisemaid sündmusi, kus neid ei kohanud ja mida nad ei jäädvustanud, Parikase allkirjaga fotosid kohtab arhiivides tänapäevalgi märkimisväärselt palju. Vanemale põlvkonnale hästi tuntud vahva sõdur Švejk väitis, kui teda spionaažis kahtlustatuna üle kuulati, et raudteejaama pole üldse raske pildistada, sest jaamale ei pea ütlema, et ta paigal püsiks ja teeks naeruse näo. Umbes samal ajal murdsid vennad Parikased Eestis sellegi arusaama, tuues staatiliste portree- ja grupifotode asemel piltidele elu, liikumise ja hoo. Kuid nende haare ei piirdunud ainult fotodega, nende tuntumad tegemised on ka näiteks Miss Estonia valimised ja esimene katse Lutsu „Kevade“ filmiks teha.