ESIMESE POSTMARGI SÜND: „Sellist ahvikiirust me küll poleks lootnud!“

Kella kahe paiku 1918. aasta 18. novembri keskpäeval sisenesid Tallinnas Laial tänaval asunud Bernhard Mänsi trükikotta kaks härrasmeest. Pikalt keerutamata pöördusid nad trükikoja juhataja Rudolf Zero poole palvega: „Valmistage meile vahend, millega saaks posti saata!“ Oli ütlematagi selge, et kõne all oli Eesti vabariigi esimese postmargi loomise küsimus. Vähem kui kaks tundi hiljem astus Rudolf Zero kiirel sammul sisse posti peavalitsusse Vene tänaval, et oma postmargikavand üle anda.