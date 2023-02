EESTILE VAPPI OTSIMAS: saagu sinna sirp, vasar ja õllekann!

Eesti vabariigi peagi saabuva sünnipäeva puhul on igati sobiv meenutada, kuidas sai Eesti endale riigivapi, mida ei unustatud ka 50 okupatsiooniaasta jooksul. Tsaariajast olime päranduseks saanud kolme lõviga Eestimaa kubermangu vapi. Tsaaririigi lagunemise ajaks oli see kõikjal silma all ning muutus 24. veebruaril 1918 automaatselt riigivapiks. Selle kolm vapilõvi leidsid riiklikus sümboolikas kasutust juba Vabadussõja ajal – me näeme neid mitme väeosa pitsatil, sõjavägede staabi käiseembleemil ning 1920. aastal ka ohvitseride õlakutärnidel. Samuti olid kolm lõvi mitmel rahal – 1920. aastal emiteeritud 500margasel kassatähel, 1923. aastal käibele tulnud 5000margasel pangatähel ning esimestel müntidel, 1922. aastal välja lastud ühe-, kolme- ja viiemargasel.