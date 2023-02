KATRIN PAUTSI KOLUMN | Võõrsilt ringiga koju

Paar aastat tagasi sain Muhu kodu postkasti käsitsi kirjutatud epistli anonüümselt saatjalt, kus mulle anti lahke soovitus Jeesuse rüppe pöörduda, et ma ei peaks enam võõral maal hingerahu taga ajama. Küllap oli kirjutaja mõni naaber, keda ajas närvi, et kirjutan nii palju ja nii ülevoolava vaimustusega Tšehhimaa pealinnast Prahast ning nii vähe ja vaoshoitult oma kodukandist. Kui kõik need arvustajad vaid teaksid, et kusagil mujal pole ma oma kodumaad nii palju tundma õppinud, kui Praha iidseil tänavail kooserdades!