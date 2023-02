VÕTAB KÕHEDAKS | Seisma jäänud kell, mobiilikõne surmalt, laevahuku ennustus

Varem laialdaselt levinud surmaended ning nendesse uskumine on taandumas – juba seetõttu, et üha rohkem inimesi sureb hoolekandeasutustes või haiglates ning surma vahetu lähedusega puutuvadki enim kokku hooldajad, meditsiinitöötajad ja matusekorraldajad. Siiski on arvatavasti igal perel nendega vähemalt paar kokkupuudet, kas või vanemate sugulaste mälestustes.