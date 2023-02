VANA FOTO | Eesti vabariigi esimese aastapäeva paraad

Tänapäeva mõistes oli paraad muidugi lahja. Tehnikat polnud eriti näha, mis on ka arusaadav – käis ju Vabadussõda ja tehnika oli rindel. Hobuseidki polnud eriti, piirduti peamiselt jalaväe rivistusega. NATO tankid ja meie õhuruumi kaitsvate moodsate lennukite ülelennud paraadil tulid sadakond aastat hiljem. Aga lipud lehvisid, orkester mängis, pealtvaatajaid jagus ja meeleolu oli ülev – vabadus ikkagi! Praegune Vabaduse väljak oli veel Peetri plats, tsaari kujugi oli alles. Paraadide koht on aga nüüdki samaks jäänud ja vaadegi sellele on enam-vähem sama. Kadunud on vaid tsaar Peetri kuju ja juurde on tulnud Vabadussammas, mis samuti neid kaugeid aegu meenutab.