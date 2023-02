VANA JA UUS VAADE | Suvemõis Haaberstis

Majas on olnud mitu põlengut, esimene suurem 1982. aastal, kui süüdati esimese korruse suure verandaga korter, mille tagajärjel plahvatas gaasiballoon ja süttisid ka teise korruse korterid. Samuti on praegusele viletsale seisule (poolest majast on veel ainult korstnad püsti) kaasa aidanud vandaalid. Hävingu varjamiseks on hoonet vahel isegi presendiga kaetud. 2020. aastal oli kinnistu koos hoonega oksjonil. Ficki suvila on hea näide sellest, mida hoolimatus ja sekeldused omandisuhetega vaid mõne aastakümnega teha võivad.