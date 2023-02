RAHVASUUST | Röövlid põõsa taga

Häirekeskus saab vastu ööd kõne: „Saatke ruttu politsei, mul on tagahoovis röövlid! Lähen mina tagauksest välja kuuriust kinni panema, saan paar sammu astuda, jõuan vaevu viirpuupõõsani ja mulle virutatakse põõsa tagant selline pauk vastu pead, et siiamaani kumiseb. Jumal tänatud, et kähku tuppa tagasi ja ukse lukku sain, kes teab, mis need pätid muidu veel teinud oleks. Tulge ruttu, äkki varitsevad siiamaani seal!“