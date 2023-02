Mõistagi pilkas see kibe nali omaaegseid tsiviilkaitseõppusi, millega puutusid aeg-ajalt kokku kõik õpilased ja töökollektiivide liikmed. Meie igapäevaelu saatis ju pidevalt mingi ähvardav sõjajutt. Oli oht, et kohe-kohe vallandavad halvad ameeriklased tuumasõja, millest eluga pääseb vaid see, kes oskab gaasimaski pähe tõmmata ja varjendisse pakku minna. Kiiret evakueerumist sai harjutatud nii tööl kui ka koolis, lisaks esmaabi ja püssilaskmise õppimine.