„Ma ei suuda endale andestada.“ Nõukogude perekonna otsus koduseinte vahel lõvisid kasvatada lõppes südantlõhestava tragöödiaga

Poole sajandi eest tekitasid perekond Berberov ja nende ebatavalised lemmikloomad Nõukogude Liidus palju kõneainet. Arhitekt Lev, tema abikaasa Nina ning nende lapsed Eva ja Roman elasid toona Aserbaidžaani praeguses pealinnas Bakuus. Perekonna „lõvimaania“ algas 1970. aasta suvel, kui Nina külastas koos Evaga kohalikku loomaaeda. Lõvipuurist möödudes märkas väike tüdruk kerra tõmbunud looma, keda ta pidas väikeseks koeraks. Ema parandas teda ja kinnitas, et tegemist on lõvikutsikaga. Siiski märkas ka Nina, et loomakesega on midagi valesti. Lõvikutsikas tundus naisele haiglasena, mistõttu pöördus ta loomaaia ametnike poole.

Väidetavalt palus ta asutuse direktorit, et too loovutaks lõvikutsika Berberovi perekonna hoole alla. Tõenäoliselt ei uskunud loomaia juht, et haiglane lõvi ellu jääb, mistõttu otsustas ta nõustuda – eriti arvestades, et Nina lubas teha looma elu päästmise nimel kõike, mis võimalik. Lev Berberov oli kahtlemata üllatunud, kui abikaasa tol päeval lõvikutsikaga koju saabus, ent samas polnud see midagi uut – Berberovite 100ruutmeetrises korteris elas juba mitmeid eksootilisi loomi.