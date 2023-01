„OLI VAEVALT 100 MEETRIT JÄÄNUD.“ Tallinna kohal toimunud lõbulennust sai ühtäkki traagiline surmasõit

1926. aasta 26. jaanuaril kella 14:30 paiku märkasid Tallinna elanikud madalalt üle majakatuste liuglevat Junkers F13 lennukit. Seda ohutult maapinnal väisanud tallinlased mõistsid, et lennumasinaga on midagi väga valesti. Sellele viitas ka mootori ebakorrapärane töötamine. Ei puudunud palju, et langev lennuk oleks tabanud Tartu maanteel asuva kinomaja Modern korstnaid. Ent siis tõusis masin korraks veel kõrgemale ja hakkas sadamapiirkonna pool taas langema – sel korral lõplikult.