1988: Eestis asuti murdma kommunistide ainuvõimu

Kui New York Times kirjutas 10. veebruaril 1988 eestlaste soovist luua komparteiga konkureeriv rahvuslik partei, oli ettepanekule Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei loomiseks alla kirjutanud vaid 14 inimest. Välisriikides lõi uudis sellest hoolimata tublisti lärmi. „Mihhail Gorbatšovi kutse suuremale avalikustamisele ja demokraatiale on toonud endaga kaasa ootamatu tulemuse. Nõukogude Liidu rahvuslikud rühmitused on tulnud varjust välja ning agiteerivad üha tungivamalt suuremat autonoomiat,“ teatas Philip Taubman New York Timesis.