Audrey Hepburni särav naeratus varjas sügavaid hingehaavu

4. mail 1929 Belgias Edda van Heemstra Hepburn-Rustoni nime all sündinud näitlejanna isa oli inglise pankur ja ema hollandi paruness. 1935 hülgas isa Joseph pere. See kaotus jäi Audrey Hepburni saatma aastakümneteks. Mõni aasta hiljem kolis ema Ella lastega Inglismaalt tagasi Hollandisse – ta oli veendunud, et seal on perel turvalisem –, ent 1940. aastal okupeeris Saksamaa Hollandi. Algasid tõelised näguripäevad.