OMA AJA OSAVAIM PÕGENIK: nutikas röövmõrtsukas vedas iseseisvunud Eesti korrakaitsjaid korduvalt ninapidi

Tartumaal Saadjärve vallas sündinud Ernst oli nutikas poiss. Lausa nii tark, et pärast valla- ja kihelkonnakoolide lõpetamist sokutas isa Jüri ta linna gümnaasiumisse. Kodust kaugelolek ajas poisi pea sassi – väikeses maakohas ei osanud ta nii paljudest ahvatlustest unistadagi! Kõik need poekesed ja kaubarohkus ja peenelt riides linnarahvas… Raha Ernstil polnud, et endale meelehead lubada, niisiis hakkas ta siit-sealt näppama.