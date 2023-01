VÄÄRT AVASTUS: poolakas leidis surnud isa kogudest fotomaterjali, mis kujutab Varssavi geto ülestõusu uue nurga alt

Fotode autoriks on Poola tuletõrjuja Zbigniew Leszek Grzywaczewski. Ta oli üheks kohalikuks pritsimeheks, kes aitas getot kustutada – pärast seda, kui natsid olid selle purustanud ja põlema süüdanud. Poola juutide ajaloomuuseumi POLIN töötajate sõnul on umbes 20 negatiivi näol tegemist äärmiselt olulise avastusega. Avalikustatud piltide väärtus seisneb eelkõige selles, et need on ainsad teadaolevad fotod Varssavi geto ülestõusust, mida ei teinud sakslased. Seega võib kindlalt väita, et tegemist on n-ö „puhaste“ jäädvustustega, milles puudub propagandistlik element.