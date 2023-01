„Ma olen oma kätega täitnud kogu surnuaia!“ Sitsiilia maffia verise teekonna käigus said sidrunisaludes tegutsenud väljapressijatest kulissidetagused valitsejad

Cosa nostra (tõlkes „meie asi“) alged tekkisid Sitsiilia saarel 19. sajandil, kui mitte juba varem. Selle täpset algusaega ning ka tegelikku sünnilugu on keeruline tuvastada, kuna tegemist on kiivalt saladusi hoidva organisatsiooniga. Seega varjutavad Sitsiilia maffia minevikku erinevad müüdid ja valed. Siiski on teada, et selle suurem tõus algas 1860. aastatel, kui Sitsiilia toodi Giuseppe Garibaldi juhitud sõjaretke käigus Itaalia kontrolli alla. Mõistagi järgnesid nihkele ka ärevad ajad, mis sobisid ideaalselt maffia esilekerkimiseks.