UUESTISÜND VÕI SOOVUNELM? Leinavad vanemad uskusid, et traagiliselt hukkunud tütred taassündisid poolteist aastat hiljem kaksikutena

Möödunud sajandi keskpaigas tekitas palju kõneainet Pollocki õdede juhtum. Nimelt arvasid kaks tütart kaotanud vanemad, et neile poolteist aastat hiljem sündinud kaksikud on surnud tüdrukute taaskehastus. Sellele viitasid mitmed sarnasused ja kummalised mälestused. Taassündi uurisid ka mitmed teadlased, kellest mõned pidasidki Pollockeid ideaalseks näiteks sellise teooria paikapidavusest. Ent suurem osa ekspertidest oli veendunud, et tegu oli vanemate soovunelma või mõjutustega. Eriti viitasid sellele isa vastuolulised vaated.