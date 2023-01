KÕIGE ÕNNETUMAD SÕJASURMAD: noortele soldatitele võis saada saatuslikuks süütu suplemine või ka hooletus relva käsitlemisel

Johannes Pääsuke oli rõõmsameelne, heatujuline, aga ka riskijulge – nii on väidetud Eesti foto ja filmi ühe suurmehe kohta. Aga just tema võttis surm väga noorelt ja eriti rumalal moel. Õnnetu surmani Valgevenes Orša linna juures oli noorel Pääsukesel kõik hästi või isegi väga hästi. 30. märtsil 1892 sündinud Johannese isa Jaan pidas poodi ning kuigi perre lisandus üksteise järel kuus last, ei tulnud neil tunda paljudele tol ajal kasvanutele omast kitsikust. Tegeleda saadi ka sellega, mis tõepoolest meeldis.