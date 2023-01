14. JAANUARI VÕIT: Tartu kangelaslik vabastamine hoidis ära Punaarmee pealetungi Põhja-Eestisse

Salo tõdeb, et võitu Vabadussõjas ei saa võtta enesestmõistetavana, ka Tartu vabastamisel oli oma kodumaa eest seisvaid mehi vähem kui bolševikke. Eesti vägede edu Tartu all viis selleni, et Läti bolševikud olid sunnitud Lõuna-Eestisse suunama kaks kolmandikku oma armeest. See aitas kaasa kaasa saksa, baltisaksa ja läti rahvuslike jõudude püsimajäämisele Kuramaal.