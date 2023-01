LUURAJA KADUNUD JÄLJED: kas Leen Kullmani saladus võiks laheneda?

Leen Kullman on eestlastest Nõukogude Liidu kangelastest kõige salapärasem, sest tema saatus pole siiani täpselt teada. 2020. aastal möödus Kullmani sünnist tähelepandamatult 100 aastat. Me ei tea tänini, kuidas lõppes tema elutee, kuid üsna kindlad ollakse selles, et pärast tabamist sakslaste okupeeritud Eestis eelistas ta surmaotsusele koostööd, päästes sellega nii enda kui ka lähedaste elu. Leeni tegevust praeguste teadmiste pinnalt analüüsides kipub keelele hoopis küsimus, kas ei võinud ta olla topeltagent, kellele Saksa luure oli lähenenud juba enne 1940. aasta juunipööret.