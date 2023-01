OSMUSSAARE „KANGELASLIK“ KAITSMINE: „kangelased“ põgenesid pärast tapatööd eestlaste kallal

Osmussaarest kirjutati Nõukogude okupatsiooni perioodil palju, ülistati saare kangelaslikku kaitsmist ja rõhutati, et see oli viimane tükike ENSVst, mis sakslaste kätte langes. See kõik oli osa suurest müüdiloomest, mida Punalipulise Balti laevastiku kroonuajaloolased ja propagandistid kudusid, et oma tegevust teises maailmasõjas tegelikust hoopis tähtsama ja edukamana näidata. Kuidas aga asjad päriselt käisid ja mis Osmussaarel toimus? Paralleele sellele leiab ka käimasolevast Ukraina sõjast. Osmussaare loo kirjapanekul on autor lähtunud ajaloolase Mati Õuna kirjutatust – koos väikeste täiendustega.