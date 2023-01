Toivo Tootseni mälestused | „Meelejahutaja“ Rootsis ja Roomas

Eesti oli 1991. aasta alguses juba nii palju vabam (tõsi, siiski veel Nõukogude Liidu koosseisus), et maikuus sai „Meelejahutaja“ näitetrupp sõita eesti laulupeole Rootsis, mis peeti Göteborgis. Reisil olid kaasas Anne Paluver, Margus Lepa, Raimo Aas, Andres Ots, Paul Poom ja Tõnu Oja. Tookordset truppi juhtis Härmo Saarm. Kui õigesti mäletan, oli meil kaasas ka kupleeansambel Talong. See oli meeldejääv sõit veel selle poolest, et samal reisil kaasas olnud Tõnis Mägi otsustaski Rootsi jääda.