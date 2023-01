LEID MAAPÕUEST | Ažuursed ehisnaastud

Mitmesugused vöönaastud on muinasaja lõpusajandite kalmetes ja asulakohtadel sage leid, samuti olid need tavalised keskajal. Enamasti on vöönaastud väikesed ruudukujulised või ümarad plaadikesed, mis kinnitati nahkrihma peale neetide abil. Kahepoolseid naaste, millest sai nahariba läbi ajada, esineb harvem. Praeguseks teadaolevad niisugused naastud on leitud kohtadest, kus lisaks neile on saadud hilisrauaajale, st 11.–13. sajandile iseloomulikke leide. Kõige rohkem on ažuurseid kahepoolseid naaste leitud Harju- ja Raplamaalt, kuid mõned on teada ka Ida-Virumaalt.