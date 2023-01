Villu Kanguri kultusraamat | Pea pilvedes

Hea küll, nüüdseks tean, et ka naised lõhnavad nagu välismaa. Kättesaamatud, aga ometi nii armsad. Katrinil oli üks silm helesinine ja teine roheline. Oi, kuidas ta mulle meeldis! Kas on ikka võimalik armastus esimesest silmapilgust? On. Kui see pilk ka pikemalt vastastikku püsima jääks!