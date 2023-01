KUMMITUS | „MAGA NÜÜD, PÕRGUHAUD!“ ehk Kuidas kodukäijatest lahti saada

Õpetusi ja nõuandeid, mida surnutega enne matuseid ette võtta, et nad hiljem koju ei tuleks, on meie rahvausundis rohkesti. Vahel see muidugi ka ei aita. Kui kodukäijad, vaimud, tondid või kummitused – nii, nagu neid Eesti eri paigus nimetatakse –, on juba kohal, tuleb vaadata, kuidas neist võimalikult kiiresti ja efektiivselt lahti saada.