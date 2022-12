„Eiffeli kasutu ja koletu torn häbistab Prantsuse kultuuri!“

Pariisi kultuurieliit vaatas õudusega Eiffeli torni kerkimist 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks. „Hiiglaslik must vabrikukorsten“ – nende sõnadega iseloomustati seda „maitsetut monstrumit“ avalikus kirjas. Kirjanik Guy de Maupassant lõunatas tihti Eiffeli torni restoranis vaid seetõttu, et see oli ainus koht, kus koletut kolossi näha polnud. Kuidas ehitusinsener Gustave Eiffeli büroos projekteeritud tornist Pariisi sümbol sai?