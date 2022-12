Saatusi on arvamatul arvul. Mis juhtus Ado Birgiga?

Ega lihtsaid püssimehi ei huvitanud, kes oli too 57aastane kõhnavõitu mees, kelle nad 11. juunil 1941 Nõmme Rahumäel Kirde ja Kurni tänavate nurgamajast välja tõid. Kaugelt rohkem huvitas neid kirjutusmasin ja elektritrell, mille kaasa rabasid. Kirde tänava elaniku vahistamise aluseks oli julgeoleku rahvakomissari Boris Kummi kinnitatud määrus: „Ado Birk oli varem suur tegelane kodanlikus Eestis, aastail 1920 ja 1925 välisminister, 1922.–1926. Eesti saadik (Moskvas), 1932 rahastas fašistlikke organeid Eestis.“ Birk võis muidugi loota, et ta end välja räägib, sest ei teadnud, et uurijal oli juba paber, mis nõudis talle surmaotsust. Oma Nõmme maja ei näe ta enam kunagi.