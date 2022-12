Vana mees voodikaaslaste jahil: härra Tuhkru väitel oli tal tuhat armsamat

Reede, 16. novembri varahommik 1990. aastal. Esimene lumi on maas. Päev valgeneb. 73aastane mees joob ühe Pirita maja köögis kohvi. „Kahe suletud ukse taga magas 20aastane ajutine heledapäine elukaaslane,“ meenutab endisest õppejõust pensionär, et just sel hommikul tuli otsus kirjutada raamat, kuidas ja milliste naistega on ta kokku puutunud. „Kirjeldan avameelselt ja siiralt mehe seksuaalelu rohkem kui tuhande noore naispartneriga,“ kinnitab Paul Tuhkru ohtrate nilbete fotodega varustatud raamatus „Elu rõõmud“. „Minu edukamateks seksaastateks olid viiekümnendad ja kuuekümnendad eluaastad.“.