TEGELIK MOWGLI: huntide seas kasvanud poiss sõi toorest liha ega õppinud kogu elu jooksul inimese moodi suhtlema

1867. aasta talveõhtul sattusid India jahimehed ootamatult eriti kummalise leiu otsa. Bulandshahri lähedal džunglis loomi küttinud mehed nägid ühe koopa ees neljakäpukil liikunud olendit, keda nad pidasid esialgu hundiks. Ent lähenedes selgus, et tegemist polnudki loomaga, vaid hoopis väikese poisiga. Jahimehed olid veendunud, et hundid on poisi eest hoolitsenud. Sarnaseid „metsikuid lapsi“ on leitud aga veelgi.