ABC-POED MUSTAMÄEL: esimesed kaubanduskeskused loodi Rootsi eeskujul

Mustamäe kortermajade vahele pikitud ABC-keskused, nüüdsete super- ja hüpermarketite eelkäijad, on ajapikku vajunud unustusehõlma: nõukogudeaegsetest uhketest kauplustest on järele jäänud vaid lagunevad, kohati isegi räämas ja ebameeldivalt arhailised punastest tellistest tondilossid. Kui sedagi – pooled neist on maha lammutatud või täielikult ümber ehitatud ja nende asemel laiuvad nüüd moodsad ketikauplused, enamasti Maxima omad.