ANTIKVAAR | Õllekann põhjanaabrite kõrtsidest

Midagi ainukordset see kann muidugi pole, sellist kasutati Soome restoranides ja õlletubades laialdaselt veel mõnekümne aasta eest, teisisõnu on see Eesti nõukaaegsete õllesaalikannude sugulane. Pooleliitrise kannu külje keskel on mõõdujoon ja märge „1/3 L“. Kannu kaunistab puukoort meenutav muster, mida võib Soome vanematel klaastoodetel tihti kohata. Samasugune muster ehtis veel hiljuti ka Finlandia viinapudelit. Lisaks klassikalisele läbipaistvale võis kann olla ka õllepudelist veidi heledamat tooni kollakaspruun. Põhja alt leiab peale kirja „Riihimäki – Finland“ tehase logo – ilvese, kelle üks esikäpp on üles tõstetud nagu lõvidel Eesti vapil.