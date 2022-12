„UMBLUU! UMBLUU!“ oigavad matmata luud

Küllap mäletavad paljud Tootsi jahmerdamist „umbluu“ kisendava kooljaluuga, kuid ega Toots (või õigemini Luts) seda päris ise välja mõelnudki – Palamuselt mitte kaugelt, Tartu-Maarja kihelkonnast on tõepoolest teada lugu, kus ilma jumalasõnata maetud luud verist vahtu välja ajades endale õiget matmist soovivad. „Vorbuse vallas ustakse mõnes kohas kindlasti, et inimesed, kes mitteloomuliku surma surnud, pääle surma rahu ei saa ja nende luudki hoigada ja ägada sääl kohas, kus nad vedelevad. Niisuguseid luid nimetavad nad „umbiluuks“. Need luud ajavad otsast verist vahtu välja, tõusevad otsabidi püsti ja hoigavad nii kui inimised „umbi! umbi!““