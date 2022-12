Villu Kangur: nõukaaegsed populaarteaduslikud raamatud köidavad mind surmani

Sain teada igasugu asju. Näiteks, et kaasajal usaldavad astronoomid igasuguseid aparaate rohkem kui oma silma. Ja et muusika avaldavat taimede kasvule mõju. Ja et möödunud sajandil riputati kurgede pea kohale magnetiseeritud raudpulgake, et nad rännuteedel eksitusse ajada. Aga näe, linnud katkusid need ära ja panid neil reisidel ikka nagu Kopli tramm piki oma rööpaid. Ning ka seda, et eri elualade teadlased on asunud tegema omavahel koostööd. Sisuliselt… Sain teada… Ei midagi uut. Aga ikka oli tore lugeda.