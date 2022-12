ÜHE MAJA LUGU | Kuressaare turuhoone uus algus

Turuhoone, mis on pärimuslikult tuntud kui kadettidekooli hoone, rajati 17. sajandi teisel poolel arvatavasti elumajana, millele võis liituda kasutus kaubandushoonena. 1710. aasta linna tulekahjus sai hoone tõsiselt kannatada ja taastati alles aastatel 1748–1759. Seda tuletab meelde raidkivi peaportaali kohal. Siis ehitati hoonet ka suuremaks, et mahutada sinna kõik vajalikud asutused: kroonumõisate majandamist korraldav ökonoomiakantselei, riigi osakonnana töötav rentei (maksuamet) ja keiserlik maakohus. Hiljem on seal asunud sõjaväelaste orbude varjupaik ja 19. sajandi keskel kuulus see hobupostijaama kompleksi. Möödunud sajandil on seal asunud mehhaanikatöökoda ja laoruumid, pikalt oli see kohaliku tarbijate kooperatiivi kasutuses.