NATSID TIIBETIS: sakslased üritasid leida vastuolulise ekspeditsiooni käigus tõendeid müstilisest rassist

Üleloomulikud ja müstilised uskumused olid natside ideoloogias võrdlemisi olulisel kohal. Mitmed tähtsamad parteiliikmed olid olnud seotud okultistliku Thule ühinguga, mis saadeti laiali kümmekond aastat enne natside võimuletulekut. Nende seas olid näiteks Alfred Rosenberg, Rudolf Hess, Hans Frank ning võimalik, et isegi Heinrich Himmler ja Hermann Göring. Organisatsiooni liikmed uskusid, et sakslased on müstilisel Hüperborea mandri põhjapoolseimal Ultima Thule saarel elanud aaria rassi järeltulijad. Väidetavalt imevõimetega rassi olemasolu oli aga vaja tõestada.