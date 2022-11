TULGE MEHED JA NAISED: laulu ja mängu vaim võtab kõiki ühel armul ja lahkusel vastu!

Oma loomulikud lokid üle pea siledaks kamminud, prille kandev täissale ja moekas ülikonnas (ikkagi Eesti Postimehe vastutav toimetaja ja teadusdoktor) Hermann lisab Laulu ja Mängu Lehe avanumbris teretuseks: „Kallis Eesti rahvas! Armsad lauljad ja mängijad! Siin ilmub jälle uus ajakiri… Tulge mehed ja naesed, laulu ja mängu vaim võtab kõiki vastu. Tema tahab teid igapäevasest elust ka vahel iluriiki viia. Tulge juurde, sest see on armas! Ei ole siin mingit viha ega pahandust, mingit põlgamist ega parteid; siin on üksnes armastus, iludus, lõbudus, häädus, kenadus. Tulge mehed ja naised, peiud ja neiud, vanemad ja lapsed, rikkad ja vaesed, laulu ja mängu vaim võtab kõiki ühel armul ja lahkusel vastu…Aga ei mitte üksnes praeguse aja kohta käi Eesti rahva laulu ja mängu armastus. Juba vanast ajast on meil teada, et Eesti esivanemadki laulu ja mängu armastasivad. Nendel on vististi juba väga vanal hallil ajal oma laulud, võib olla ka mängutükid olnud…“