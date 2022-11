1918: sakslaste punane Novembrirevolutsioon ulatus isegi Tallinna

Madruste mässu põhjustas Saksamaa sõjalaevastiku peajõudude Hochseeflotte juhtkonna veider plaan korraldada veel sõja lõpus Põhjamerel suurejooneline väljasõit ning lüüa korralik merelahing inglaste ja ameeriklaste ühendatud laevastikuga. Kuna mingit võidulootust ei olnud, levisid Saksa sõjalaevade meeskondade seas kuuldused, et tegu on sulaselge enesetapumissiooniga – nimelt tulistatakse merelahingus kogu laskemoon vaenlase pihta välja ja seejärel lastakse oma laevad lehvivate lippudega põhja. Ning alamväelased otsustasid, et nemad küll oma nahka sõja lõpupäevil turule ei vii.