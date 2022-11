HINGEDEAEG: külla tulevad mardisandid, teispoolsuse saadikud

Aasta pimedaim aeg oktoobris-novembris tähistab eesti rahvakalendris hingedeaega, kuigi leidub ka arvamusi, et hingedeaeg eelnes vahetult jõuludele. Hingedeaja sisse on kuulunud kindlasti hingedepäev, mida tähistatakse 2. novembril. Hingedeaja kõige intensiivsem periood on mihklipäevast mardipäevani, mil väravad teispoolsuse ja siinpoolsuse vahel on valla ning surnute hinged külastavad oma maapealseid omakseid. Mardisandid sümboliseerivad aga surnud esivanemate hingi – mõelgem vaid laulusõnadele „mardid tulnud kaugelt maalta“ ja „tagant taeva tähtesida“!