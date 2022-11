Voldemar Kuslapi kalmukolumn 100 | Hauad Järva-Jaani kiriku ümber

Järva-Jaani ristija Johannese kindluskirik rajati 13. sajandil, praegusel kujul on see pärit 19. sajandist. Selle üheks vaatamisväärsuseks on kaunis mitmevärviline kantsel ja uhke barokne altarisein, mille kinkis kirikule Roosna-Alliku mõisnik von Rosen. Kantsli juures on ka häbikivi patustanute häbistamiseks pühapäeviti. Kirikus teenis 15 aastat pastorina kuulus Christian Kelch, kes asutas siin rahvakooli. Tuntust tõi talle „Liivimaa kroonika“, mis on olnud väärt materjal hilisematele ajaloouurijatele. Tuletõrjemuuseumi ja vanatehnika varjupaiga poolest tuntud Järva-Jaanis on kolm kalmistut, kirikuaed on neist vanim ja seal me ringkäigu teemegi.