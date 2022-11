Valva Raudnaski kolumn | Hingedeaeg

Arvud arvudeks. Igal juhul pole vale öelda, et kuninganna ärasaatmine puudutas kogu maailma ja sellel oli õige mitu põhjust. Esiteks Elizabeth II enda tammekindel isik. Teiseks tseremoonia sajanditevanune ilu. Elizabeth II oli soovinud, et matus poleks selline, mida saab nimetada pikaks ja igavaks teenistuseks. Teenistus oli küll pikk, aga venitamist ja igavust seal polnud. Ärme salgame maha sedagi, et vaatama pani ka uudishimu: kuidas ikka tulevane kuningas Charles oma Camillaga välja näeb ja mida võib Williami ja Harry hoiakutest välja lugeda. Ütleme kohe, et välja lugeda polnud siin midagi, kõik oli väärikas.