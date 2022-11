OMAAEGNE SENSATSIOON | Robert Plant Eestis stuudiotööl

Inglise rokilegend, Led Zeppelini kunagine juhtfiguur ja laulja Robert Plant avab juba mõnda aega taskuhäälingu vahendusel huvilistele oma loomingu tagamaid. Koos saatejuht Matt Everittiga veetav podcast „Digging Deep“ lahkab laulja karjääri tema jaoks märgiliste muusikapalade kaudu. Käesoleva hooaja viiendas episoodis võeti luubi alla Planti aastatetagune soolosingel „Last Time I Saw Her“. Vähesed teadsid, et see laul sündis Eestis. Kuna saates puudutati loo seoseid Eestiga vaid põgusalt, teeme seda siinkohal pisut pikemalt.