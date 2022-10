NEW YORGI VABADUSSAMMAS: USA rahvusmonumendi kinkisid riigile prantslased

Vabadussamba nime all tuntud 93 meetrit kõrge hiigelkuju New Yorgis on üks tuntumaid mälestusmärke maailmas, mida on kujutatud loendamatus hulgas filmides, teleseriaalides, markidel, rahatähtedel ja isegi karikatuuridel. Mingil moel on see saanud Ameerika Ühendriikide vabaduse ja demokraatia sümboliks. Huvitaval kombel ei teinud seda suurepärast taiest mitte ameeriklased ise, vaid hoopis prantslased. On tuntud fakt, et Prantsusmaa abistas Ühendriike nende Iseseisvussõja ajal omaenda huvidest lähtuvalt sõjas Inglismaa ikke vastu ja nii juhtuski peaaegu sada aastat hiljem, et prantslastel tekkis idee kinkida ameeriklastele juubeli puhul silmapaistev hiigelkoloss.