MILWAUKEE KANNIBALI SÜND: loomakorjuseid kogunud Jeffrey Dahmeri lapsepõlve varjutasid vanemate tülid ja üha haiglasemad ihad

„Ma teadsin alati, et see on vale,“ sõnas Jeffrey Dahmer 1993. aastal USA meediale. Milwaukee kannibaliks nimetatud mees mõrvas ja tükeldas oma verise karjääri jooksul 17 poissi ja meest, kellest mitme liha ta lausa sõi. Ent kuidas saab keegi üldse selliseks koletiseks kujuneda? Lapsena mõjutasid Dahmerit eelkõige probleemsed vanemad ning eriti kõhe hobi.