VERINE CASANOVA: Permis tegutsenud haamrimaniakk ei suutnud oma ihasid taltsutada

1968. aasta kevadel hakkasid Permis levima jutud naiste vastu suunatud rünnakutest. Loetud nädalate jooksul pöördusid võimude poole pea 20 ohvrit, kes rääkisid, et keegi oli neile selja tagant tömbi esemega vastu pead löönud. Teadvusele tulles avastasid naised, et neilt oli varastatud väärisesemeid või neid oli halvemal juhul ka seksuaalselt kuritarvitatud. Ründamiseks haamrit kasutanud roimar vägistas ohvreid ainult siis, kui ta oli veendunud, et mõni juhuslik mööduja talle peale ei satu. Siiski muutus ta aja jooksul ühe jultunumaks – viimaks maksis see talle kätte.