Toivo Tootseni mälestused | „Meelejahutaja“ sünd

Selle nimega oli siis meil raadios niimoodi, et kui ma selle pakkumise tegin, siis Aado Slutsk nõudis, et tuleb välja selgitada, mis mehed need väljaandjad olid. Et kas olid ikka õiged mehed?! Tellisin Tartu kirjandusmuuseumist selle ajakirja koopiad ja näitasin, et need olid igati korralikud tudengid. Jõid õlut ja tegid nalja ja mõtlesid, et eesti rahvas saab ka nalja, muud midagi. Siis lepiti selle pealkirjaga.“