PÜHA JÜRI KIUSAMINE: Venemaa tegi algkristlikust märtrist agressiooni sümboli

Georgi lint kui vaenu õhutav sümbol on nii mõnigi kord meedias nahutada saanud. Paraku on püha Georgi (eestipäraselt püha Jüri) saanud halva maigu hoopis temaga algul üldse mitte seotud jõududelt – nii nagu Saksa natsid solkisid omal ajal ära haakristi, on Vene natsid sama teinud püha Jüriga. Aga ometi on püha Jüri nii sõjameeste kaitsepühak kui ka meie rahvuslooma, hundi kaitsja. Nagu me aga mütoloogiast teame, kartis hunti – püha Jüri kutsikat – põrgu peremees ise. Samuti on seda pühakut peetud talurahva, karja, põldude ja eriti hobuste kaitsjaks: vanade uskumuste järgi sidus ta jüripäeval, 23. aprillil, huntide suu kinni, et nad koduloomi ei ründaks.