AUGUST REI TRAAGIKA: laps tuli saada väljaspool abielu

Riigivanema ametitki pidanud August Rei on üks olulisemaid riigimehi Eesti vabariigi ajaloos. Tema eraelus on aga üks üpris erakordne seik: et tema abielust lapsi ei võrsunud, otsustas ta 50aastaselt pärija saada endast 25 aastat noorema naisega, kusjuures väga tõenäoliselt oli tema abikaasa sellest teadlik ja sellega ka nõus.