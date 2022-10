EESTI ESIMENE ELEKTRITRAMM | NÜÜDISAEGSEKS LINNAKS: Tallinn sai elektritrammid 1925. aastal

Sadakonna aasta eest astus Tallinn suure sammu teel moodsa linna poole. „Euroopa linnade ehituskultuurilist edu märgitakse sageli sellega, kas on linnas elektritramm või mitte. Lähematel päevadel asetab end ka vana Tallinn sarnaste linnade kõrvale, kus sõita saab elektritrammiga,“ raporteeris ajaleht Kaja 1925. aasta sügisel. „Kõige lähem elektritrammiga linn on Tallinnale Helsingi, siis Peterburi ja Riia. See sõidumõnusus areneb nähtavasti proportsionaalselt rahvaarvuga, kuna Tallinn on eespool nimetatud linnadest kõige väiksem.“