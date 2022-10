„Bing Crosbyta poleks olnud ka Frank Sinatrat!“

1970. aastate noored USA televaatajad teadsid Bing Crosbyt vanaisaliku peresaadete staarina, keda armastasid nende emad-isad, kirjutas New York Times neli aastat tagasi Crosby biograafia arvustuses. „Crosby oli piipu popsutav, häirimatu ja vaimukas, üsnagi sarnane katoliku preestri isa O'Malleyga, keda ta oli mänginud kahes tihti korratavas filmis „Going My Way“ ja „The Bells of St. Mary’s“. Tema kõrval olid ta naeratav naine ja nende musterlapsed, kelle kõrval vähegi kontrakultuuriline noorus poleks tahtnud koolisööklas istuda.“