VÕIMUKATE MATUSED: tuhandeid on surnuks tallatud ja liialt vähe leinajaid mitmeks kuuks töölaagrisse saadetud

REKORD: C. N. Annadurai ehk lihtsalt Anna oli India tamili poliitik, kes oli Tamil Nadu osariigi esimene peaminister. Armastatud poliitiku ning hinnatud kirjaniku ja oraatori matustele Chennai linnas kogunes umbes 15 miljonit inimest. See arv on kantud Guinnessi rekordite raamatusse kui kõige rahvarohkem matus. Foto: Farewell Project